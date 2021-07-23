أسعار رخيصة اليوم في حراج السيارات وموديلات حديثة فورد وكيا وتويوتا 2018، لا تندرج أسعار السيارات المُستعملة فقط خلال الفترة الحالية تحت بند المواصفات إنما كذلك تحت بند الفرص. وكل من يرغب في شراء سيارة مستعملة ينتظر العروض الموسمية حيث يقوم صاحب السيارة بالاستغناء عنها بأقل سعر، وها قد جاء وقت تزايد العروض التي ترتبط دائماً بالمناسبات، إليكم اليوم أفضل عروض سيارات مستعملة موديلات حديثة بأسعار رخيصة في حراج جدة في آخر أيام عيد الأضحى.

أسعار رخيصة وموديلات حديثة في حراج السيارات

السيارة الأولى في تقريرنا اليوم من حراج جدة هي كيا بيكانتو مستعمل موديل 2017 باللون الأحمر، الجير أوتوماتيك وحالة الماكينة جيدة والممشى 159 ألف كيلو متر فقط، يوجد رش للرفرف الأمامي وبقية السيارة على الفحص وصاحبها يتحمل قيمة الفحص إذا كانت نتيجة الفحص مختلفة عما يقوله، وصل أعلى سوم للسيارة إلى 17 ألف، والسعر المطلوب 18 ألف و 500 ريال. كما تتوفر سيارة فورد فيوجن مستعمل موديل 2014 فئة ستاندر باللون الأحمر، حالة الماكينة ممتازة والممشى 172 ألف كيلو متر بجير أوتوماتيك وسعرها نهائي 22 ألف ريال.

تويوتا مستعمل حراج جدة

تتوفر سيارة تويوتا اوريون موديل 2008 باللون الأبيض، الرفرف فقط مرشوش وتتميز بفتحة سقف ومقاعد مخمل جراندي، ممشى السيارة حوالي 500 ألف كيلو متر وقد وصل أعلى سوم إلى 25 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2009 فل كامل باللون الأزرق الهلالي الفئة الرياضية، تتميز هذه السيارة بإضافات مميزة منها شاشة وسطية وفتحة سقف والجير أوتوماتيك ومطلوب فيها 25 ألف ريال.

تتوفر سيارة تويوتا اف جي مستعمل موديل 2012 دبل باللون الأبيض، الجير عادي والممشى 172 ألف كيلو متر وحالتها جيدة جداً على الطبيعة بشكل عام، السيارة غير مرشوشة كما يقول صاحبها وقد وصل السوم إلى 52 ألف ريال. تتوفر كذلك سيارة تويوتا يارس مستعمل موديل 2018 باللون الأسود، حالة السيارة والماكينة ممتازة للغاية والممشى 94 ألف كيلو متر فقط، الجير أوتوماتيك والسيارة نظيفة جداً ولكن الرفرف الأمامي مرشوش وسعرها 35 ألف ريال.

حراج سيارات هوندا رخيص

تتوفر سيارة هوندا أوديسي العائلية موديل 2015 فئة ستاندر باللون الأسود، الماكينة جيدة والجير أوتوماتيكي وممشى السيارة 174 ألف كيلو متر ويطلب صاحبها 33 ألف ريال سعودي. كما تتواجد سيارة هوندا أكورد كروستار بخلفية مثل سيارات الهاتشباك موديل 2015 ولونها أبيض، ممشى السيارة حوالي 165 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيكي وسعرها 20 ألف ريال، وهي مزودة بشاشة ومقاعد جلد.