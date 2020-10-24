هواوي: استبعادنا من مزاد شبكة الجيل الخامس بالسويد قائم على افتراضات غير عادلة

عبرت شركة هواوي عن عدم معرفتها بشروط الترخيص لمشاركة المشغلين في مزادات3.5 جيجا هرتز و2.3 جيجا هرتز والتي طرحتها اليوم هيئة البريد والاتصالات السويدية PTS.

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وقالت هواوي في بيانها، إنها شركة تجارية خاصة مملوكة بالكامل (100%) لموظفيها، ولا يوجد أي أساس او أدلة على أنها تشكل أي تهديد أمني.

وأضافت: “نجد أن استبعاد شركة هواوي من المزاد يقوم على افتراضات غير عادلة او مقبولة وليس لها أساس من الصحة”

وأشارت إلى أنها أنشأت عملها منذ ثلاثة عقود وتعمل الان في أكثر من 170 دولة حول العالم، وبدأت الشركة عملها في دولة السويد منذ 20 عاما، مضيفة أنه خلال سنوات عملها تم الحفاظ على سجل نظيف من الحوادث الأمنية.

وأكدت أنها مساهم رئيسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السويدية وطوال سنوات عملها، لم تتسبب الشركة بأي تهديد للأمن السيبرانى السويدي.

ولفت إلى أن استبعادها من المزاد لن يجعل شبكات الجيل الخامس في السويد أكثر امانا، بل سيؤدى الى إعاقة المنافسة والابتكار بشكل كبير.

وقالت أنها ستقوم في الوقت الحالي، بتقييم التأثير من قرار هيئة البريد والاتصالات السويدية، وخلال هذا الوقت نأمل ان تعيد الحكومة السويدية تقييم القرار بطريقة عادلة تتسم بالشفافية.

وأكدت على استمرار التزامها تجاه السوق السويدي من خلال التعامل مع العديد من الجهات والمؤسسات الأخرى لخدمة العملاء والمساهمة في تنمية المجتمع المحلى.

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