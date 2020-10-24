وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 223 ألفا و393 حالة

سي أن بي سي – قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 8 ملايين و469 ألفا و976 حالة بزيادة 82 ألفا و929 إصابة على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 223 ألفا و393 بعد أن أودى المرض بحياة 946 آخرين.

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وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19 حتى الرابعة مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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