الدولار يحافظ على وتيرته الهادئة أمام الجنيه

شاهندة إبراهيم – حافظ سعر صرف الدولار على وتيرته الهادئة أمام الجنيه في تعاملات اليوم الإثنين، ليستقر عند مستويات الأمس دون تغيير في معظم بنوك القطاع المصرفي المصري.

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وسجل المتوسط المرجح لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري ارتفاعا طفيفا للعاية، بالغًا 15.6558 جنيه للشراء و15.7558 جنيه للبيع اليوم الإثنين، في مقابل 15.6547 جنيه للشراء و15.7547 جنيه للبيع أمس الأحد.

وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره في كل من: الأهلي المصري ومصر وبلوم والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

كما ظل الدولار ثابتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في بنوك: عوده وقناة السويس والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي.

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