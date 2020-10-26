بورصة وول ستريت تهبط بفعل قفزة في إصابات كورونا والقلق حول تحفيز أمريكي

سي إن بي سي – هبطت بورصة وول ستريت، اليوم الإثنين، في تعاملات ضعيفة وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض ليوم واحد في أربعة أسابيع مع انحسار التوقعات لتعافي الاقتصاد الأمريكي وسط زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية التي تحيط بمشروع قانون في الكونغرس لمساعدات جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة.

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وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا مستويات قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.

وقفز عدد الأمريكيين الذين نقلوا إلى المستشفيات للعلاج من مرض كوفيد-19 إلى أعلى مستوى في شهرين.

ومنيت أسهم الشركات المرتبطة بالسفر، وهي من بين الأكثر عرضة لقيود مرتبطة بكوفيد-19، بخسائر حادة.

وهبطت أسهم شركات الطاقة حاذية حذو هبوط بأكثر من 3% في أسعار النفط.

وسجلت أيضا أسهم الشركات الصناعية والشركات المالية، الحساسة للتطورات الاقتصادية، انخفاضات حادة.

وجاءت هذه التحركات الحادة في الأسعار بينما كان حجم التداول أقل بكثير من المتوسط اليومي لشهر أكتوبر.

وسجل “مقياس الخوف” لبورصة وول ستريت أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع مع تنامي الشكوك التي تحيط بانتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 650.19 نقطة، أو 2.29%، إلى 27685.38 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500القياسي 64.42 نقطة، أو 1.86%، ليغلق عند 3400.97 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 189.35 نقطة، أو 1.64%، إلى 11358.94 نقطة.

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