مصر تؤكد استعدادها للتفاوض بجدية لإنجاح مفاوضات سد النهضة

دوت الخليج – قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر ستشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب إفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا؛ بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الري أن هذا الاجتماع يعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذي عُقد يوم 16 أغسطس 2020 والذي كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يُنظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السباعي أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى إتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأعرب متحدث الري عن تقديره للجهد الذي تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذي توليه لهذا الملف الحيوي الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.

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