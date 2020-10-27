عجز الميزان التجاري يتراجع 20.5% إلى 3.02 مليار دولار في أغسطس

_ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 20.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 3.02 مليار دولار.

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وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 9.4 بالمئة إلى 1.91 مليار دولار في أغسطس، في حين تراجعت الواردات 16.6 بالمئة إلى 4.93 مليار دولار.

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