فرنسا تسجل 523 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل

فرانس برس _ سجلت فرنسا 523 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد يومي منذ 22 أبريل الماضي.

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فيما بلغ عدد الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19 33417 إصابة جديدة مؤكدة ارتفاعا من 26711 في اليوم السابق وفق الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة.

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وشملت بيانات حصيلة اليوم الوفيات في المستشفيات، التي يتم تسجيلها يوميا، و235 وفاة في دور المسنين على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وكانت فرنسا قد سجلت الأحد الماضي أكثر من 50 ألف إصابة جديدة في رقم قياسي بعدما تجاوزت الجمعة عتبة مليون إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار الوباء، فيما استمرت نسبة الفحوص الإيجابية في الارتفاع.

سيناريوهات متوقعة لمواجهة الجائحة

وتدرس حكومة فرنسا بجدية إستراتيجيات جديدة للحد من تفشي العدوى في أرجاء البلاد. ويبدو تعميم حظر التجول على كامل البلاد من السابعة مساء بدلا من التاسعة وحتى السادسة صباحا خيارا أول مطروحا.

وتعاين السلطات، كمقترح ثانٍ، فرض حجر صحي جزئي يشمل إغلاق الجامعات والمحلات التجارية غير الضرورية مع إبقاء المدارس مفتوحة. والسيناريو الثالث هو الحجر الموجه إلى أماكن محددة حسب الفئات العمرية أو حسب مناطق انتشار الفيروس، في محاولة لتخفيف الضغط على المستشفيات التي يُتوقع أن تبلغ ذروة طاقتها الاستيعابية في الأسابيع المقبلة.

الفيروس “خرج عن السيطرة”

وترأس الرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع الثلاثاء، في حين يجري رئيس وزرائه جان كاستيكس مشاورات حول “تشديد التدابير المحتملة”.

وحذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قائلا “يجب توقع قرارات صعبة”. واعتبر اختصاصي الأمراض المعدية جيل بيالو أن انتشار الفيروس “خرج عن السيطرة” داعيا إلى “إعادة الإغلاق في البلاد”.

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