مؤشر البورصة الرئيسي ينخفض 0.42% في ختام التعاملات بضغط من مبيعات الأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.42%، وأغلق عند مستوى 10515 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.56%، وأغلق عند مستوى 61.05 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.31%، و 0.04% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.228.935 مليار جنيه على 183 شركة من خلال 41.143 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 91 شركة مقابل ارتفاع 73 في حين لم تتغير أسعار 19.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 136.519 مليون جنيه، منها 134.911 مليون جنيه للمؤسسات، و1.608 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 114.375 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 131.393 مليون جنيه، مقابل 17.018 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 22.144 مليون جنيه، منها 12.364 مليون جنيه للمؤسسات، و9.779 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 82.77% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على11.04% والعرب على 6.2% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.43% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.56%.

وتصدر سهم الدلتا للتأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 9.81%، ثم سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 9.62%.

في حين تصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.04%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 5.35%، ثم سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 4.54%.

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