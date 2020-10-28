تخفيض أسعار بي واي دي F3 ولادا جرانتا الجديدتين كليا حتى 4 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – قدمت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات وكلاء بي واي داي ولادا في السوق المصرية، خصومات سعرية على طرازي F3 و جرانتا تراوحت بين 2 إلى 4 آلاف جنيه، خلال شهر أكتوبر الجاري.

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وسعرت “الأمل” السيارة الروسية المُجمعة محليًا لادا جرانتا موديل 2021، بأسعار تبدء من 149 ألف جنيه، بدلًا من 153 ألف جنيه للفئة الأولى ذات المحرك اليدوي.

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فيما جاءت الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 169 ألف جنيه، في مقابل 173 ألف جنهي في السابق، بخصم موحد للنسختين المقدمتين في السوق المحلية 4 آلاف جنيه.

وتأتي السيارة الروسية العائلية السيدان لادا جرانتا موديل 2021 بنوعين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 87 حصان متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، فيما يستخرج المحرك الثاني قوة حصانية 98 أحصنة ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 4 سرعات.

كما قدم الوكيل المحلي تخفيض سعري على أسعار أيقونته الشهيرة الأكثر مبيعًا في قائمة سيارات الركوب في السوق المصرية، العلامة الصينية بي واي دي F3 بقيمة ألفي جنيه.

وباتت بي واي دي موديل 2021 بعد التخفيض بنحو 166 ألف جنيه، مقارنة بنحو 168 ألف جنيه قبل العرض.

وزودت بي واى دي F3 بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

والجدير بالذكر أن كان عدد من الوكلاء المحليين قد أقر زيادات سعرية على مركباتهم في شهر أكتوبر الجاري، وتنوعت مناشئ العربات بين صينية وكورية وألمانية، وتراوحت الارتفاعات السعرية بما بين ألف و10 آلاف جنيه.

وكان عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، قد كشف في تصريحات سابقة لبوابة جابي جورنال عن أن شركته تستهدف طرح النسخة الأوتوماتيك من السيارة الصينية BYD F3 في الربع الأول من 2021، مشيرًا إلى أن تداعيات وباء فيروس كورونا تسببت في إرجاء خططهم التوسعية حيث كان من المقرر طرحها خلال العام الجاري إلا أن الأوضاع المستجدة حالت دون ذلك.

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