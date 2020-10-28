الموافقة على 52 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون.

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كما وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020.

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