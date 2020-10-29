فرنسا تقرر توسيع فرض ارتداء الكمامات على الأطفال اعتبارا من سن السادسة

فرانس برس _ في كلمة له أمام الجمعية الوطنية، أعلن رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس الخميس، أن وضع الكمامات “سيشمل تلاميذ المدارس الابتدائية اعتبارا من سن ست سنوات”.

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وقال كاستكس “اعتبارا من الاثنين سيتم تعديل البروتوكول الصحي وتعزيزه لضمان حماية جميع الأطفال والمعلمين وأولياء أمور الطلاب وفقًا للرأي المرسل إلينا (الأربعاء) من قبل المجلس الأعلى للصحة العامة “.

وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العودة إلى تطبيق حجر صحي على مستوى البلاد اعتبارا من الجمعة حتى الأول من ديسمبر على الأقل.

وعلى خلاف الحجر الصحي السابق، قال ماكرون إن المدارس ستبقى مفتوحة أمام التلاميذ، ولكن المطاعم والحانات و”المتاجر غير الرئيسية” ستغلق أبوابها.

وحذر الرئيس الفرنسي من أن بلاده قد تسجل “400 ألف وفاة إضافية على الأقل” في غضون أشهر في حال عدم التحرك لكبح تفشي كوفيد-19 في فرنسا.

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