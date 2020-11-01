المجموعة المالية تحافظ على صدارة شركات السمسرة منذ بداية العام بحصة سوقية 13.9%

دوت الخليج – واصلت المجموعة المالية للسمسرة الهيمنة على صدارة تعاملات شركات السمسرة في الأوراق المالية منذ بداية العام، مستحوذة على 13.9% من إجمالي التعاملات المنفذة في البورصة حتى نهاية أكتوبر، بقيمة إجمالية بلغت 66.2 مليار جنيه.

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تلاها في المركز الثاني شركة التجاري الدولي للسمسرة، التي حافظت على لقب الوصيف بحصة سوقية بلغت 8.6% عن تعاملات منفذة منذ بداية العام بقيمة 41.1 مليار جنيه .

وفي المركز الثالث، جاءت شركة هيرميس مستحوذة على 7.8% من التداولات في البورصة خلال العشر شهور الأولى من العام، عن تعاملات إجمالية بقيمة 37.06 مليار جنيه، لترفع بذلك الحصة السوقية لتحالف المجموعة المالية هيرميس إلى 21.7%.

واقتنصت شركة فاروس المرتبة الرابعة في قائمة الكبار عن تعاملات بقيمة 27.2 مليار جنيه، تمثل نحو 5.7% من تعاملات البورصة منذ بداية العام، تلاها في المركز الخامس شركة بايونيرز بحصة سوقية 5.4%.

واحتلت شركة بلتون المركز السادس عبر تنفيذ تداولات في البورصة بقيمة 23.7 مليار جنيه، بما يوازي 5% من إجمالي التعاملات المنفذة في البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر.

وجاءت شركة أرقام في المرتبة السابعة بحصة سوقية 3.5% عن تعاملات بقيمة 16.48 مليار جنيه، تلاها في المركز الثامن شركة نعيم للوساطة عن تعاملات قيمتها 13.28 مليار جنيه، تمثل نحو 2.8% من تداولات البورصة منذ بداية العام.

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ونجحت شركتا عربية أون لاين وسيجما في التمسك بقائمة الكبار مسجلين حصة سوقية متساوية عند 2.7% وبفارق بسيط في قيم التعاملات التي بلغت

13.09 مليار جنيه لعربية أون لاين أمنت لها المركز التاسع و12.8 مليار جنيه لشركة سيجما التي أحتلت المركز العاشر.

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