كيف تحسن من مستوي دخلك من السوق المصري على الإنترنت؟

سواء كنت طالباً او شاباً يبحث عن العمل بعد التخرج من الجامعة او اذا كنت أحد الموظفين،أومن أصحاب الدُخول الضعيفة، اوكنت ربة منزل فبالتأكيد فكرت مرات عديدة عن طرق لتحسين وزيادة دخلك , فاليوم مع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وانخفاض القورة الشرائية للجنية المصري أصبح البحث عن أفكار لزيادة الدخل حاجة ملحة ليس فقط لتحسين مستوى المعيشة ، ولكن من أجل الوفاء بالتزامات الحياة الأساسية ... وهذا الامر ليس بالصعب وانما بالمجهود والمثابرة يمكنكم تحقيق ذلك , وإليكم عدة تصائح وطرق لتحسين دخلك من السوق المصري :

اكتشف مهاراتك ومواهبك

يجب عليك ان تتعرف على مهاراتك ومواهبك التي يمكن ان توظفها بالشكل الصحيح لتصبح بعد ذلك أهم مصادر للدخل لك , على سبيل المثال , أن تكون ماهرا في الكتابة والترجمة او السمسرة أو الرسم او التصوير او اتقان برامج الفوتوشوب والتعديل على الفيديوهات او حتى موهوب في شرح وتبسيط المعلومات .

اكتسب خبرة جديدة

اذا اكتشفت مواهبك ومهاراتك جيدا حاول أن تنميها و ان تدعم شغفك بمهارات جديده تضمن لك بعد ذلك الحصول على المال من خلالها , فاذا قررت ان يكون مصدر دخلك الاضافي هو الترجمة مثلا فيجب عليك ان تحرص كل الحرص على ان تأخذ دورات في مجال الترجمة كي تطور من نفسك ويكون ذلك مصدر دخل اضافي لك , اضافه الى مهارات للتسويق من خلال الانترنت مثلا لتضمن انتشار ونجاح عملك .

حدد السوق الخاص بك

بعد اكتشافك لمهاراتك ومواهبك واكتسبت مهارات جديده وعملت على تطويرها وأصبح ذلك مصدر دخل اضافي لكيجب عليك الان أن تجد السوق الخاص بك وتستكشف طبيعته و حالته و متطلباته وتكون علاقات في هذا المجال الذيتدخل فيه فاذا كنت في مجال التصميم عليك بالاتجاه الى سوق التصميم وتكوين علاقات في هذا المجال وهكذا.

التسويق الخاص بك

بعد كل ما ذكرناه من نقاط سابقه نبدأ للمرحلة المهمة والأكثر صعوبة بصفه خاصه اذا كنت تحاول التسويق لخدماتكوليس سلعه او منتجات ملموسه , لذلك يجب عليك ان تحرص على الاستعانة بنصائح و مساعده من خبراء التسويقفي المجال الذي قررت دخوله , واذا اردت النصائح يمكنك ان تبحث على الانترنت عن ذلك او اذا كان عندك منتجاتوسلع واردت التسويق يمكن ذلك من خلال انشاء متجرك الالكتروني والتسويق لها بعد ذلك.

الاستفادة من قوه الشبكات الاجتماعية

يجب عليك ان تستفيد من الشبكات الاجتماعية من خلال انشاء مدونه باسمك و حسابات على مواقع التواصل

الاجتماعي والاستفادة من الشبكات الاجتماعية في تطوير علاقاتك بأصحاب الاعمال التجارية الاخرى والأنشطة

الاخرى التي تفيد في مجال عملك وكذلك استفد منها في التسويق لنفسك.

الاستفادة من تجارب الاخرين

يجب ان تتعرف على تجارب الاخرين الذين لديهم مصادر دخل اضافيه ناجحة , لانك سوف تحقق استفادة كبيرة بمعرفتك كيف بدأوا وطوروا انفسهم على مر الزمن والقراءة عن قصص نجاحهم والعقبات التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها , بالتأكيد سوف تختصر عليك الطريق وتكون بمثابة حافز لك للمضي قدما نحو تحقيق هدفك.

مواقع العمل الحر

فمن خلال مواقع العمل الحر كخمسات ومستقل تستطيع ان تعمل على هذه المواقع وتربح الكثير من الاموال منخلالها والشراء من على هذه المواقع اذا اردت ان تحسن دخلك فهذا المجال ممتاز جدا فهذا مصدر دخل اضافي ايضاتستطيع من خلاله ان تحسن من مستوى معيشتك.

تعرف على مشاريع جديدة ونشيطة بالأسواق منها:

تجارة العملات بمصر على الأنترنت

تختلف العملات بين بلادنا العربيه و قيمتها بالنسبة للدولار .. و هذا ما يجعل العمل من الانترنت لبلاد معينه فرصه حقيقيه لبناء حياة مستقله و حره مادياً , في بعض الدول العربيه مثل جمهورية مصر العربيه فان الدولار يساوي تقريبا 16 ضعف عملتها الرسميه , يعني مبلغاً مثل 100$ يساوي تقريبا 1600 جنيه مصري تقريبا , وهنا توجد فرصة حقيقية للعمل في تجارة العملات من خلال التداول في سوق الفوركس ، ستحتاج إلى وسيط موثوق. وتسجيل حساب تجريبي في البداية على موقع الشركة. وبعد ذلك، ستكون قادرًا على استخدام منصة التداول الخاصة بها والوصول إلى السوق وبدا التداول.

مشروع اوبر وكريم

اذا كان لديك سيارة بالفعل او تفكر في شراء سيارة لتحقيق دخل اضافني منها فبالتأكيد سمعت عن شركة اوبر وشركة كريم وكلاهما يقدمان نفس الفكرة (تطبيق للهواتف النقالة، يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب سائق مع سيارته بغرض التنقل) , حيث يمكنك أن تبدا فى هذا المشروع مباشرة من خلال التسجيل مع الشركة بكل سهولة واستكمال الاوراق , وبعد الموافقة توفر لك الشركة فترة تدريب قبل اول رحلة توضح فيها طرق التعامل مع الزبائن وايضا شرح التعامل مع التطبيق الخاص بها , بعد ذلك يمكنك العمل في اوقات فراغك او يمكنك ان تخصص وقت كامل للعمل في هذا المشروع حيث تحصل على نسبة ربح معينة مقابل كل رحلة تقوم بها مقسمة بينك وبين الشركة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تحسن من مستوي دخلك من السوق المصري على الإنترنت؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.