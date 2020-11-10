الانتقال إلى منزل جديد، يعني ـ في بعض معانيه ـ تحريك سكون أثاثك الذي طال لسنوات داخل منزلك الحالي، لنقله عبر مسافة ما، وإعادة ترتيبه في مكان جديد، مما يجعل مهمة نقل الأثاث صعبة وتتطلب الكثير من الحرص، خاصة عند التفكير فيما يتضمنه الأثاث من عناصر باهظة الثمن، أو شديدة القابلية للكسر، ولحسن الحظ فإن المزيد من التوصيات والنصائح حول افضل طريقة لتغليف الأثاث قبل النقل، تقدمها شركة نقل عفش بجازان، يمكنك التعرف عليها في هذا المقال.

3 نصائح مهمة لتغليف الأثاث

اتفقنا إذن أن سلامة الأثاث عند نقله مرهونة بتغليفه وحمايته بطريقة صحيحة، إليك بعض النصائح الهامة حول تحضير الأثاث للتغليف:

من المهم أن تبدأ في مهمة تغليف وتعبئة الأثاث قبل موعد الانتقال بفترة مناسبة، سيسمح لك بدء التحضير قبل شهر واحد على الأقل بالانتقال بسهولة. قبل البدء في تعبئة وتغليف متعلقاتك، يجب عليك بالتأكيد تحضير الصناديق ومواد التغليف مسبقًا، ويوصي الفنيون في شركات نقل الأثاث بضرورة استخدام صناديق جديدة وعدم اللجوء إلى استخدام الصناديق المستعملة أو صناديق البقالة كما هو شائع، يمكنك شراء صناديق ومواد تغليف من الأماكن المخصصة لبيع هذه المواد أومن خلال طلبها من الشركة التي اخترتها لنقل أثاثك. في البداية تحتاج إلى التحدث إلى شركة نقل الأثاث والتخطيط لنقل أثاثك في الموعد الذي يناسبك تمامًا، وترك فترة زمنية مناسبة تفصل بين حجز الخدمة وموعد الانتقال، بعد ذلك يمكنك البدء في تعبئة أثاثك بطريقة صحيحة وبشكل مريح.

أشياء يجب مراعاتها عند تغليف الأثاث

يجب دعم الزوايا بأغطية من الورق المقوى، كما توجد زوايا من الكرتون مصممة لهذا الغرض.

قم دائمًا بإزالة أرجل الطاولات وقطع الأثاث الثقيلة كلما كان ذلك ممكنًا، لتجنب كسرها أثناء تحريك القطع.

يجب استخدام غلاف الفقاعات (البابلز رول) أو الغلاف البلاستيكي المطاط لمنع تلوث الأثاث.

فك جميع قطع الأثاث القابلة لإعادة التجميع، ليكون نقله أقل خطورة، وعادةً ما يتم فك أجزاء غرف النوم وحدات المطابخ والأسرة متعددة الطوابق في غرف الأطفال، والخزائن، علاوة على الأجهزة الكهربائية.

في حالة وجود مرايا أو ألواح من الزجاج مدمجة في بعض قطع الأثاث، لابد بالتأكيد من إزالتها وتغطيتها بغطاء فقاعات أو ورق مقوى ودعمه بشرائح الفوم، لتجنب تعرضها للكسر.

إزالة أبواب الأثاث والأرفف والأدراج.

إزالة النتوءات الحادة مثل الأيدي والمقابض والحلي على الأثاث.

لا تحاول أبدًا حمل أثاثك بمفردك.

بعد الانتهاء من عملية تغليف الأثاث، يجب أن تتجول في غرف المنزل واحدة تلو الأخرى وتجمع العناصر المتبقية في غرفة واحدة، لتجنب نسيان أي عنصر.

كيفية تغليف الأثاث خطوة بخطوة

تضيف جودة تغليف الأثاث النجاح إلى عملية النقل بالكامل، وفي شركات نقل الأثاث المتخصصة يتم تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على موظفين ذوي خبرة ودقة في تغليف السلع المنزلية.

الخطوة 1 ـ تصنيف البضائع المراد نقلها

قد تنتمي العناصر المراد نقلها إلى المنزل أو مكان العمل، ويرى الخبراء في شركة نقل اثاث بجازان، أنه من الضروري تصنيف كل عنصر أثناء التعبئة قبل النقل، حيث غالبًا ما يضم الأثاث الفئات الآتية:

العناصر القابلة للكسر (الزجاج ، العناصر الشبيهة بالبورسلين والفخار والصيني).

العناصر التي يمكن أن تتعرض للثقب أو التمزق (الأثاث الجلدي ، إلخ).

الأشياء التي يُخشى عليها من الخدش (مثل الأثاث الخشبي والأجهزة).

من الضروري فصل هذه الفئات الثلاث من البضائع عن بعضها البعض أولاً، إذا لم يتم الوصول إلى هذا الفصل أثناء التعبئة ، فلن يتم أخذ الحيطة اللازمة أثناء النقل، لذلك في بداية عملية النقل ، يجب بالتأكيد تصنيف العناصر وتعبئتها في مجموعات.

الخطوة 2 ـ تغليف الأثاث

من أجل تغليف الأجهزة مثل الثلاجة والغسالة وغسالة الأطباق والمقاعد ، يتم أولاً تغليف العناصر باستخدام بطانيات الفيبر أولا، ثم إضافة طبقة من البلاستيك المتمدد لمنع الغبار، وامتصاص الضرر.

اختيار نوع التغليف المناسب ـ أهم شيء في عملية التغليف هو اختيار نوع التغليف الذي يضمن الحماية لنوع السطح في كل قطعة، وفي حالة تغليف المواد الهشة يتم حماية كل عنصر على حدة باستخدام شرائح الكرتون المموج أو البلاستيك الفقاعي، قبل تعبئتها في الصناديق.

إضافة مواد الحشو والتوسيد ـ من أجل تجنب التأثيرات الضارة للحركة على العناصر الهشة، يتم حشو الفراغات والمساحات المحيطة بكل قطعة داخل الصناديق، باستخدام قصاصات الإسفنج أو الفوم، مع العناية بوضع قطع من الفوم أو وسائد صغيرة من الفيبر لحفظ توازن العناصر ومنعها من الحركة.

الخطوة 3 ـ تغليف عناصر الإلكترونيات والعناصر الاستثنائية

شاشات البلازما والثريات الكريستال وأجهزة الكمبيوتر، كلها عناصر تحتاج إلى عناية مضاعفة عند نقلها، ومن الأشياء التي يجب مراعاتها عند تغليف شاشات البلازما والإلكترونيات، وضعها في صناديقها الأصلية او صناديق بديلة لها نفس الأبعاد، من أجل تحقيق الوضع المثالي للعنصر، مع تغليف الشاشات باستخدام البلاستيك الفقاعي، أو بطانيات الفيبر.

وقد تحتاج بعض العناصر إلى صناديق مخصوصة من الخشب لحمايتها مثل الثريات المصنوعة من الكريستال، حيث يتم نقلها دون فك أجزائها، وذلك داخل صناديق من الخشب يتم بناءها في الموقع بأبعاد مناسبة.

الخطوة 4 ـ تسمية الصناديق ووضع علامات لاتجاه الرفع

عند تعبئة الأثاث، يجب تسمية محتويات كل صندوق، وتمييز الغرفة التي تنتمي إليها العناصر وما هو موجود في العبوة، بهذه الطريقة ، يصبح عمل فريق النقل أسهل ويتم إجراء عملية نقل أكثر دقة، كتابة ما بداخل الصندوق على العبوة هو أيضًا عمل من شأنه تسهيل مرحلة التفريغ والترتيب في المنزل الجديد.

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