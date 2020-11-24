إصابات كورونا عالميا تتجاوز 58.78 مليون والوفيات مليون و392363

_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 58.78 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و392363 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬حالة.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الولايات المتحدة 256771 12248919

الهند 133738 9139865

البرازيل 168989 6052786

فرنسا 48732 2140208

روسيا 36540 2114502

إسبانيا 42618 1556730

المملكة المتحدة 55024 1512045

إيطاليا 49823 1408868

الأرجنتين 37002 1370366

كولومبيا 35287 1248417

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

العراق ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬20 – 11996 537457

29 – السعودية 5796 355489

31 – المغرب 5396 32752

38‬‬‬‬‬‬ – الأردن 2302 188410

41 – الإمارات 554 160055

44 – الكويت 868 140393

46 – قطر 236 137415

المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

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