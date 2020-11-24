إصابات كورونا عالميا تتجاوز 58.78 مليون والوفيات مليون و392363

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 58.78 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و392363 حالة.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الولايات المتحدة 256771 12248919
الهند 133738 9139865
البرازيل 168989 6052786
فرنسا 48732 2140208
روسيا 36540 2114502
إسبانيا 42618 1556730
المملكة المتحدة 55024 1512045
إيطاليا 49823 1408868
الأرجنتين 37002 1370366
كولومبيا 35287 1248417
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
العراق 20 – 11996 537457
29 – السعودية 5796 355489
31 – المغرب 5396 32752
38 – الأردن 2302 188410
41 – الإمارات 554 160055
44 – الكويت 868 140393
46 – قطر 236 137415
المصدر: يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
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