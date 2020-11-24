مال وأعمال

إيلون ماسك يتفوق على بيل جيتس ويحتل المركز الثاني في قائمة أثرياء العالم

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وكالات _ تقدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا على بيل جيتس مؤسس إميراطورية البرمجيات مايكروسوفت في قائمة أثرياء العالم ليحتل المركز الثاني في القائمة بثروة تبلغ 127.9 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

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وبفضل ارتفاع سعر سهم تيسلا أمس الاثنين بنسبة 6.5 في المائة ارتفعت ثروت ماسك بمقدار 7.2 مليار دولار خلال يوم واحد لتبلغ 127.9 مليار دولار.

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ومنذ بداية العام ارتفعت قيمة ثروة ماسك 49/ عاما/ بمقدار 100.3 مليار دولار.

يحتل رأس القائمة جيف بيزو مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية أمازون بثروة تقدر بحوالي 182 مليار دولار.

ويحتل بيل جيتس المركز الثالث في القائمة حاليا بثروة تبلغ 127.7 مليار دولار. وكان يمكن أن تكون ثروة بيل جيتس أكبر من ذلك لو لم يتبرع بجزء كبير منها للأنشطة الخيرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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