التجاري الدولي يصعد بالبورصة 0.65% وسط تداولات تجاوزت ملياري جنيه

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.65%، ليتداول عند مستوى 11068 نقطة، بدعم من سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر، والذي صعد بنسبة 1.25%، ليتداول عند مستوى 63.31 جنيه.

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في حين تراجع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.31%، و 0.89% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 2.124.384 مليار جنيه على 186 شركة من خلال 57.072 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 107 شركة مقابل ارتفاع 46 في حين لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 98.463 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 100.979 مليون جنيه، مقابل 2.515 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 42.443 مليون جنيه، منها 33.775 مليون جنيه للمؤسسات، و8.667 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 56.020 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 221.836 مليون جنيه، مقابل 165.815 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

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واستحوذ المصريون على نسبة 83.42% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على9.67% والعرب على 6.91% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.81% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.18%.

وتصدر سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.94%، تلاه سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 5.74%، ثم سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.68%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية للخدمات الطبية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.91%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.85%.

وأرجع محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، مواصلة مؤشر البورصة الرئيسي في تحقيق المكاسب للجلسة الثانية على التوالي إلى الأداء الجيد للأسهم القيادية ومنها التجاري الدولي والشرقية – ايسترن كومباني.

وأوضح عبد الحكيم أن مؤشر EGX70 تعرض لعمليات جني أرباح على صدى المكاسب الذي حققها بالفترة الماضية سبب تكبده لأكثر من 1% تراجعاً بجلسة اليوم.

وحول القطاعات المقيدة، فتفائل بأداء القطاعات التي تعتمد على الطاقة في إنتاجها بدعم من آمال إصدار قرار خفض أسعار الغاز المنتظرة.

ومن جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستشارات، إن اختراق المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 11000 نقطة يدفعه لاختبار مستوى مقاومة جديد على المدى القصير عند 11070 نقطة.

وأعرب النمر في تفاؤله لأداء السوق في حال كسر هذا المستوى بمسار البورصة المتوقع على المدى المتوسط والقصير.

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