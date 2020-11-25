تعليق الدراسة في مدارس القاهرة والجيزة غدا بسبب الأمطار

دوت الخليج – أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليق الدراسة بمدارس المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن هناك تنسيق أيضا لتعليق الدراسة بالجامعات.

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وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء خلال أربع ساعات من رفع تراكمات المياه الموجودة على مستوى القاهرة وعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

وأوضح أنه تابع بنفسه الانتهاء من رفع تراكمات المياه بمنطقة المنصة. وأرجع سبب تراكم مياه الأمطار بشكل مستمر بالمنصة كونها أكثر منطقة منخفضة في مدينة نصر بالإضافة إلى أنها محور مروري كبير.

وكشف محافظ القاهرة عن أن مشروع جديد تم تدشينه خلف المنصة سينهي أزمة مدينة نصر ومصر الجديدة مع الأمطار خلال شهور، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن نفق في حدود 3 كيلومترات من المقرر أن تستوعب جميع المياه.

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وأشار إلى أن المحافظة اتخذت الاحتياطات كافة لمواجهة أي أمطار غدا، موضحا أن هناك 100 سيارة شفط بالإضافة إلى 20 سيارة تابعة لشركة المياه تنتشر في أرجاء المحافظة: «إحنا بايتين في الشارع ونتابع مع الأرصاد أولا بأول».

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد قرر تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية.

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