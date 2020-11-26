الذهب يصعد مع تزايد آمال التحفيز بفعل بيانات أمريكية ومخاوف الفيروس

_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1809.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1807.80 دولار.

وقال هارشال باروت استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس “لاحظنا تحسن الإقبال على المخاطرة بسبب التفاؤل بشأن اللقاح، وكانت هذه من الرياح المعاكسة للذهب.

“لكن مع استمرار نزول الدولار، تجد أسعار الذهب نوعا من الدعم”.

هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة يوم الخميس، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز الضخمة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 967.15 دولار وربح البلاديوم 1.2 بالمئة ليسجل 2368.68 دولار.

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