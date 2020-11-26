مبيعات العرب والأجانب ترفع خسائر البورصة إلى 0.92% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة التراجع في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.92%، ليتداول عند مستوى 10966 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.95% ليتداول عند مستوى 62.71 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.52%، و 1.37% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 899.230 مليون جنيه على 171 شركة من خلال 22.9 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت على أسهم شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية المصدرة وذلك لعدد 13.234 مليون سهم بقيمة إجمالية 95.026 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 104 شركة مقابل ارتفاع25 في حين لم تتغير أسعار 43.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 100.281 مليون جنيه، منها 70.566 مليون جنيه للمؤسسات، و29.714 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 92.058 مليون جنيه، منها 89.781 مليون جنيه للأفراد، و2.276 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8.223 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 9.846 مليون جنيه، مقابل 1.623 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري- باندا” قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.94%، تلاه سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 6.84%، ثم سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنسبة 5.28%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية للخدمات الطبية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.19%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 8.56%، ثم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.08%.

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