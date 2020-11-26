سعر الدولار يستقر حول 15.70 جنيه للبيع

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه تحركا طفيفا للغاية بمقدار 0.08 قرش، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليبلغ 15.6072 جنيه للشراء و15.7072 جنيه للبيع.
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وكان متوسط سعر الصرف قد بلغ أمس الأربعاء نحو 15.6064 جنيه للشراء و 15.7064 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
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وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 3.05 قروش، حيث بلغ 15.5767 جنيه للشراء و15.6767 جنيه للبيع الخميس الماضي.
وعلى صعيد أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، ظل الأخضر مستقرًا في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وظل الدولار الأمريكي محافظًا أيضًا على مستواه في بنوك: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي حول 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.
كما حافظ الدولار على مستواه في البنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى الأمس مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.
في المقابل رفع بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار بواقع قرش، ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بدلًا من 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع بإغلاق الأربعاء الماضي.
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