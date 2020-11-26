سعر الدولار يستقر حول 15.70 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه تحركا طفيفا للغاية بمقدار 0.08 قرش، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليبلغ 15.6072 جنيه للشراء و15.7072 جنيه للبيع.

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وكان متوسط سعر الصرف قد بلغ أمس الأربعاء نحو 15.6064 جنيه للشراء و 15.7064 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

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وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 3.05 قروش، حيث بلغ 15.5767 جنيه للشراء و15.6767 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، ظل الأخضر مستقرًا في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وظل الدولار الأمريكي محافظًا أيضًا على مستواه في بنوك: التجاري الدولي وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي وعوده مصر وإتش إس بي سي وبلوم والأهلي الكويتي حول 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

كما حافظ الدولار على مستواه في البنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى الأمس مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.

في المقابل رفع بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار بواقع قرش، ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بدلًا من 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع بإغلاق الأربعاء الماضي.

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