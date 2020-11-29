استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

وكالات _ أعلنت شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس ناصر بن سليمان الناصر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة، حيث سيبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 2021/03/28.

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كما قرر مجلس الإدارة تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بالبدء في البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة ورفع قائمة المرشحين للمجلس، مع الأخذ في الاعتبار برنامج التعاقب الوظيفي في الشركة، ليتخذ المجلس القرار الملائم حياله، والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

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