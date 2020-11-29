العرض المالي يقرب بنك ABC من اقتناص بلوم مصر

الإمارات دبي الوطني ينتهج سياسة التقدم بعرض نهائي بالحد الأقصى للسعر

أمنية إبراهيم _ يقترب بنك ABC البحريني من اقتناص وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر، بعد تقديمه عرضا ماليا مفتوحا قابلا للزيادة على العرض المقدم من منافسه على الصفقة بنك الإمارات دبي الوطني.

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قالت مصادر مطلعة على صفقة بيع بلوم مصر، لجريدة دوت الخليج، إن البنكين الإماراتي والبحريني انتهيا من تقديم العروض المالية، الجاري فحصها الآن من قبل الإدارة العليا لبنك لبنان والمهجر – بلوم لبنان، كاشفة عن تقديم بنك ABC عرضًا مفتوحًا قابلًا للزيادة في ضوء تمسكه بالصفقة التي لحق بها في وضع تنافسي مع بنك آخر سبقه في الفحص النافي للجهالة.

وأشارت المصادر إلى أن العرض المقدم من ABC يقربه من اقتناص صفقة الاستحواذ على بلوم مصر والتي باتت شبه محسومة، إذ يمكنه من رفع قيمة العرض المالي عن منافسه، في حين وفقًا للسياسة المتبعة في بنك الإمارات دبي الوطني، يقدم البنك عروضًا نهائية تشمل الحد الأقصى للسعر في الصفقات التي يستهدفها.

وقالت المصادر، إن قيمة العروض المالية المقدمة تدور حول 250 إلى 300 مليون دولار، وهي قيمة أقل من المستهدف بالنسبة لمجموعة بلوم اللبنانية، موضحة أن امتلاك البنكين المتنافسين على الصفقة رخصة مصرفية بالسوق المصرية إلى جانب عدم حاجتهما لاستخدام العلامة التجارية للبنك محل البيع، لعبت دورًا في انخفاض قيمة العروض عن تطلعات المجموعة اللبنانية، والتي تدور ما بين 400 إلى 500 مليون دولار.

وتوقعت المصادر، إتمام صفقة بيع بلوم مصر خلال أسابيع، في ضوء حاجة المجموعة اللبنانية لسيولة لتوفيق أوضاعها في لبنان، مشيرة إلى أنه فور التوصل لاتفاق مع الطرف المشترى، سيتم عرض الاتفاق على البنك المركزي المصري المصري للحصول على الموافقات اللازمة.

كانت بوابة دوت الخليج جورنال، قد نقلت في 16 نوفمبر الجاري، عن مصادر وثيقة الصلة بسباق الاستحواذ على بنك بلوم مصر، استمرار بنك الإمارات دبي الوطني الإماراتي في المنافسة، بعدما نشرت بوابة قناة العربية خبرًا عن خروج الإمارات دبي من مفاوضات الاستحواذ على بلوم مصر.

وأكدت المصادر لبوابة دوت الخليج جورنال حينها أن الإمارات دبي سيتقدم بعرض الاستحواذ خلال الأيام المقبلة.

وكانت جريدة دوت الخليج قد انفردت عبر عددها الأسبوعي ونشرتها اليومية وبوابتها الإلكترونية بالكشف عن جميع خيوط ملف بيع بنك بلوم مصر، والتي بدأت بخوض الإمارات دبي لسباق الاستحواذ، ثم انضم للمنافسة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC.

وكانت مصادر وثيقة الصلة بملف الاستحواذ على بلوم مصر، قد قالت لحابي إن بنك المؤسسة العربية المصرفية مهتم بالصفقة سعيًا إلى توسيع دائرة انتشاره في السوق المصرية، التي تعد واحدة من أبرز الأسواق التي تعمل بها المجموعة البحرينية، والتي لها تواجد محلي عبر بنك ABC مصر.

وفي إفصاحين منفصلين، أكدت كل من مجموعة بلوم اللبنانية، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني يومي 11 و13 أغسطس، ما انفردت به نشرة دوت الخليج على مدار 3 أعداد متتالية، وفي 8 سبتمبر أكدت مجموعة ABC بدء مناقشات أولية للاستحواذ على بلوم.

يعتبر بنك ABC في مصر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ABC، ووفقًا لموقعه الإلكتروني، يوجد لدى البنك 27 فرعًا و83 جهاز صراف آلي منتشرًا في جميع أنحاء مصر.

أما مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين وتتواجد في 5 قارات، فتأسست عام 1980، وهي مدرجة حاليًا في بورصة البحرين. والمساهمان الرئيسيان في البنك هما مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت.

فيما يتواجد بنك لبنان والمهجر حاليًا في 12 دولة، وبلغ إجمالي قيمة أصوله في 2019 نحو 33.296 مليار دولار، بانخفاض 9.38% عن 2018.

في حين نشأ بنك الإمارات دبي الوطني عبر عملية اندماج تمت في مارس 2007 بين بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي ثاني ورابع أكبر بنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 30 يونيو 2020 بلغ مجموع أصول المجموعة 694 مليار درهم (نحو189 مليار دولار أمريكي)، ويعمل في 13 دولة.

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