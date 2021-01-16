كبير موظفي البيت الأبيض: وفيات كورونا ستصل إلى نصف مليون في فبراير

العربية نت _ قال رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أمس الجمعة إنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى نصف مليون فرد الشهر المقبل.

وأدلى كلين بالتصريح في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”. وأضاف كلين أنه واثق في قدرة هيئات إنفاذ القانون على ضمان مراسم تنصيب آمنة لبايدن يوم الأربعاء.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار، والذي قدم استقالته بسبب أحداث الكونجرس، أن بلاده لا تمتلك مخزونا كافيا من لقاحات فيروس كورونا، لكنه أعرب في الوقت ذاته، عن أمله في أن تلبي عمليات الإنتاج الجارية، حاجة الولايات المتحدة للجرعة الثانية من اللقاح.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جامعة جونز هوبكنز عن تخطي أعداد الإصابات في البلاد، الثلاثة وعشرين مليونا، مع تخطي أعداد الوفيات أكثر من ثلاثمئة وتسعين ألف شخص، منهم نحو 43 ألفا توفوا خلال الأسبوعين الماضيين، بمتوسط يومي يزيد عن 3050 حالة وهو أعلى معدل منذ بدء تفشي المرض في البلاد.

وكشف الرئيس المنتخب جو بايدن بالتفصيل إجراءاته لتسريع تطعيم الأمريكيين ضد كوفيد-19، مع تسجيل الكوكب أكثر من مليوني وفاة من جرائه.

وأوضح بايدن خلال مؤتمر صحفي “سنستخدم كلّ موارد الحكومة الفيدراليّة لإنشاء آلاف مراكز التطعيم” المحلية، في الصالات الرياضية أو الملاعب. وتشمل خطّة الرئيس المنتخب أيضا حشد مئة ألف فرد من مقدّمي الرعاية الصحية من أجل إجراء اللقاحات.

وأضاف “أعدكم، سنتعامل مع هذا الوضع كما لم يحدث من قبل”.