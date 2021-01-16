مال وأعمال

رئيس البريد يستعرض منظومة الخدمات الجديدة مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري

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استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتور عيسى علي بانتامي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا على رأس وفد رفيع المستوى.

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ووفق بيان وزارة الاتصالات، استعرض الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهم وأحدث ما توصل إليه البريد المصري من تطور في منظومة الخدمات مع شرح للخدمات الجديدة التي يقدمها البريد المصري حالياً.

واصطحب رئيس البريد المصري وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والوفد المرافق له في جولة تفقدية تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية والذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ونيجيريا خاصة في مجال الخدمات البريدية، مشيراً إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

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ومن جانبه أشاد الدكتور عيسى على بانتامى وزير الاتصالات النيجيرى بما توصل اليه البريد المصرى من تطور خلال الفترة الحالية مُبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات اثرية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور عيسى على بانتامى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا درع البريد المصري متمنياً للسيد الوزير والوفد المرافق له إقامة سعيدة في بلده الثاني مصر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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