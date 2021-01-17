عاجل.. تحالف أوراسكوم للإنشاءات وسيمنز والمقاولون العرب يوقع مذكرة تفاهم لبناء منظومة متكاملة للقطار فائق السرعة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي .إل. سي، أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات وسيمنز والمقاولون العرب قد وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة القومية للأنفاق لتصميم وبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة للقطار فائق السرعة في مصر.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الاتفاقية تشمل نظام شبكة حديدية على طول 1000 كم، ويمتد أول خط قطار فائق السرعة عبر 460 كيلو مترا بقيمة تبلغ حوالي 3 مليار دولار.

وسيربط هذا الخط الأولى، والذي سيكون أيضاً قابلا لنقل البضائع، مدينة العين السخنة بمدينة العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقاً للبيان، فيضاف هذا المشروع الهام إلى سجل شركة أوراسكوم للإنشاءات الحافل في قطاع النقل والذي يشمل المونوريل والقطار الكهربائي والسكك الحديدية والمترو، كما يعزز مكانة أوراسكوم للإنشاءات كشريك رائد في المشاريع الضخمة في جمهورية مصر العربية.

وعلق المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي قائلاً:” نحن نؤكد وضعنا كلاعب رئيسي في قطاع النقل، بعد نجاحنا المشترك مع شركة سيمنز في مشروعات الطاقة الضخمة، يسعدنا أن نتحالف مرة أخرى مع سيمنز كشريكنا المتكرر”.

وأضاف بشاي:” سيساهم هذا المشروع بربط مناطق نائية بطريقة مستدامة وبتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية”.