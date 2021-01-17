وزير الإسكان يصدر قرارا بتعديل حدود مدينتي القاهرة الجديدة والشروق

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) ليصبح الحد الشمالى لها ” طريق القاهرة – السويس “بوضعه الجديد، وكذا تعديل حدود مدينة الشروق (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) لتصبح حدودها الجنوبية ” طريق القاهرة – السويس ” بوضعه الجديد. ونص قرار، وزير الإسكان على ترتيب التعديل لحدود مدينتي (الشروق و القاهرة الجديدة )، وايداع ذلك بمامورية الشهر العقارى ، و إدراج التعديل بخريطة تنمية أراضی جمهورية مصر العربية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 62) لسنة 2018.

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