الأهلي التجاري يعتزم طرح صكوك بالدولار لتعزيز رأسمال البنك

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دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي التجاري، المدرج في سوق المال السعودية “تداول”، عن عزم شركة “إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة”، وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.
وأوضح البنك، في بيان لـ”تداول” اليوم الأحد، أنه عين عدد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية، مديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب لتشمل قائمة المؤسسات المالية التي تم تعيينها لإدارة الطرح المحتمل كلا من: (سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد).
وأفاد البنك الأهلي التجاري بأن يهدف من الطرح المحتمل إلى تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة، على أن يتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم إصدارها وفقاً لظروف السوق.
ويخضع الطرح المحتمل إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم إصداره وفقاً للأنظمة واللوائح السارية، بحسب البنك الأهلي التجاري.
وقصر البنك الطرح المحتمل على المستثمرين المؤهلين، في الدول المزمع الطرح فيها، وفقا لقواعد ولوائح هذه الدول.
وكان البنك الأهلي التجاري قد انتهى في يونيو 2020، من طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي بقيمة 4.2 مليار ريال.
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