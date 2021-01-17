مجد الدين المنزلاوي: زيادة حجم استثمارات قطاع الصناعة استراتيجية رجال الأعمال في 2021

فاروق يوسف _ قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية عام 2021، والتي تستهدف في المقام الأول زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة.

أضاف المنزلاوي في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، أن الخطة تعتمد على 3 محاور، الأول يشمل عقد لقاءات مع المستثمرين لبحث المعوقات التي تمنعهم من ضخ استثمارات جديدة، والثاني التشجيع على تعزيز المكون المحلي داخل مختلف الصناعات، بما يهدف إلى تقليل الواردات وضبط ميزان العجز التجاري، أما المحور الثالث فيختص بكيفية تعزيز الصادرات خلال الفترات المقبلة، خاصة بعد انتهاء حدة تداعيات كورونا.

وأشار مجد الدين المنزلاوي، إلى أن لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال بدأت بالفعل في اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية والتمهيدية لتفعيل محاور استراتيجياتها، وكان منها توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعة المصرية، على سبيل المثال جامعة عين شمس، لتكون بمثابة جهة بحثية للمستثمرين.

3 محاور رئيسية في الخطة الجديدة منها تعزيز المكون المحلي وإزالة المعوقات

وأوضح، أن البحث العلمي يعد من أحد العوامل الهامة التي يفتقدها القطاع الصناعي المصري، خاصة أنه يمكن المستثمرين من التعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف البلدان، بالإضافة إلى أنه سيعد بمثابة بوابة رئيسية في دعم بيئة الأعمال وجهاز نبض لمستثمري القطاع عند ضخ استثمارات لإقامة مشاريع جديدة.

وذكر أنه تجري مشاورات حاليًا أيضًا مع بعض الجهات منها مركز تحديث الصناعة، لإعداد دراسات تسهم في النهوض بالقطاع سواء فيما يخص عمليات التصنيع والتسويق، إلى جانب تنفيذ برامج خاصة بتعزيز عملية الصادرات.

وأفاد بأن اللجنة عقدت أيضًا اجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية، لاتخاذ إجراءات تيسيرية على المستثمرين وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع للتوسع أفقيًّا ورأسيًّا.

مشاورات مع «تحديث الصناعة» و»التنمية الصناعية» لتيسير الإجراءات وخلق فرص استثمارية جديدة

وأكد مجد الدين المنزلاوي، أن جمعية رجال الأعمال تعمل دائمًا على إزالة مشاكل القطاع الصناعي، وفيها تشترك مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة، وذلك بما يضمن تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وتعد أسعار الطاقة للمصانع، هي أحد أبرز المعوقات التي تواجه القطاع حاليًا، وقال المنزلاوي في تصريحات سابقة لجريدة دوت الخليج، إنه يجب وضع آلية واضحة لتحديد متوسط سعر الغاز في مصر، وليكن على سبيل المثال مثل سعر البترول الذي يتحرك وفق متوسط الأسعار العالمية، ويتم إعلانه من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية التي تجتمع بشكل دوري.

وأضاف أنه لا بدّ من إعادة دراسة تحديد أسعار الغاز، ومراجعته على أن يتم تحديد سعره كل شهر أو ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تطلب خفض أسعار الغاز بصورة متدنية لتحقيق أرباح وعوائد أعلى، وترجع السبب إلى أن مصر لديها اكتفاء من الغاز وتصدره للعديد من الدول.

وأكد أن هناك العديد من القطاعات متأثرة بالسعر الحالي للغاز والأزمات التي شهدها الاقتصاد على مدار السنوات الماضية، منها قطاع الحديد والأسمنت والسيراميك، لافتًا إلى أن التأثير على القطاعات الأخرى ليس سلبيًّا كما يروج البعض.