شركة تميز تطرح المرحلة الثانية من مشروع إيفوري بلازا بمبيعات مستهدفة 600 مليون جنيه

أعلنت شركة تميز، المصرية السعودية العاملة في التطوير العقاري، عن طرح المرحلة الثانية من مشروع Ivory Plaza “أيفوري بلازا” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق بيان الشركة، فإن المشروع يقام بنشاط تجاري إداري طبي فندقي، بمنطقة Mu23، على مساحة إجمالية للمشروع تصل لنحو 6200 متر مربع، وبإجمالي مبيعات مستهدفة 600 مليون جنيه.

وأكد المهندس أحمد الشاذلي العضو المنتدب لشركة تميز للتطوير العقاري، أن إطلاق المرحلة الجديدة للمشروع تتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة اليد أول فعالية رياضية عالمية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن الشركة لها سابقة أعمال كبيرة بالمملكة العربية السعودية، بحجم استثمارات تصل لنحو 500 مليون ريال سعودي، وتأسست عام 2006 في المملكة وعلى مدار 14 عامًا حققت تطورًا مطردًا في مجال تطوير المباني الحكومية ومباني الخدمات التعليمية بالمملكة بالتعاون مع عدة وزارات وبالشراكة مع الحكومة السعودية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد سرور رئيس القطاع التجاري بالشركة، إنه تم التعاقد مع المهندس حسين صبور استشاري هندسي للمشروع، ومن المقرر تسليم وحدات المشروع في الربع الأول من عام 2023.

ولفت إلى أن هناك إقبال ملحوظ على المشروع من الشركات التي تعمل بالعاصمة الإدارية لشراء وحدات إدارية وتجارية لتكون مقار لها بالمشروع.