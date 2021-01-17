الضرائب وبرامج دعم القطاع الصناعي على طاولة جمعيات المستثمرين خلال العام

فاروق يوسف _ ملفات عديدة وقضايا شائكة على طاولة جمعيات المستثمرين تناقشها خلال العام الجديد، على رأسها المشاكل الضريبية المتعلقة بالمصانع والشركات، وبرامج دعم القطاع الصناعي، وزيادة دعم الصادرات، وتخفيف حدة تداعيات كورونا، وبدء ضخ استثمارات جديدة، واستكمال المشاريع المؤجلة.

وأكد بعض ممثلي الجمعيات في حديثهم لحابي، أن هناك مشاورات جارية مع وزارة المالية لتأجيل مد فترة إقرارات الضريبة العقارية، وعقد جلسات تعريفية لانضمام بعض الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إطلاق برامج تحفيزية لتعزيز المنتج المحلي.

وتخطط بعض الجمعيات للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتشغيل المصانع، بدلًا من الاعتماد على الغاز والكهرباء، نظرًا لارتفاع تكلفتهما والتي أصبحت من العوائق الرئيسية التي تقف أمام التنمية الصناعية.

واتجهت جمعيات المستثمرين في خطتها للعام الجديد إلى التعاقد مع بعض الجامعات المصرية، لتكون بمثابة مراكز بحثية تسهم في تقديم دراسات تضمن توطين بعض الصناعات المختلفة.

وطالب ممثلو القطاع الصناعي أيضًا بضرورة خفض الفائدة وتقديم تيسيرات تمويلية للقطاع كونه أحد القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا نتيجة حالة الكساد التي ضربت الأسواق، وتوقف حركة الصادرات والواردات نتيجة إغلاق معظم البلدان خلال الفترات الماضية.

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