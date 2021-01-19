مال وأعمال

صدر السعودية تعين فالكم مستشارا ماليا لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية

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دوت الخليج – أفصحت شركة صدر للخدمات اللوجستية ـ مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقا- عن تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وكشفت الشركة في بيان اليوم الاثنين، للسوق المالية السعودية “تداول”، عن تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشارا ماليا؛ لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر اليوم.

وأضافت أنها ستعلن لاحقا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

كان مجلس إدارة صدر للخدمات اللوجستية قد أوصي في اجتماع الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال؛ لتنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.

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ويصل رأسمال شركة صدر للخدمات اللوجستية، حالياً إلى 25 مليون ريال، مقسمة على 2.5 مليون سهم مصدر، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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