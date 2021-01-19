البورصة تتراجع 0.26% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26%، ليتداول عند مستوى 11420 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.10% ليتداول عند مستوى 63 جنيه.

وهبط كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.12%، و 0.16% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 108.592 مليون جنيه على 110 شركة من خلال 3.880 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 39 شركة مقابل ارتفاع 17 في حين لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 10.848 مليون جنيه، منها 8.887 مليون جنيه للأفراد، و1.961 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 8.576 مليون جنيه، منها 8.076 مليون جنيه للأفراد، و500.531 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء بمبلغ 2.272 مليون جنيه، منها 2.105 مليون جنيه للمؤسسات، و167.075 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.99%، تلاه سهم التوفيق للتأجير التمويلي أيه تي ليس بنسبة 5.34%، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 4.82%.

في حين تصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.91%، تلاه سهم آرابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 3.74%، ثم سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 3.46%