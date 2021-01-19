مشتريات العرب والأجانب تقلص خسائر البورصة الصباحية بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة من خسائرها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11440 نقطة، مسجلا تراجعا هامشيا بنسبة 0.09%.

وصعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بصورة طفيفة بنسبة 0.01%، بينما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.02%.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 580.431 مليون جنيه على 165 شركة من خلال 20.872 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 62 شركة مقابل ارتفاع 45 في حين لم تتغير أسعار 53.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 26.872 مليون جنيه، منها 20.141 مليون جنيه للأفراد، و6.730 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.812 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 21.528 مليون جنيه،مقابل 1.715 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية صافي شراء بقيمة 7.059 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 7.662 مليون جنيه مقابل 602.985 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.41%، تلاه سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه .تي .ليس بنسبة 8.14%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 6.84%.

في حين تصدر سهم المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.67%، تلاه سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 4.74%، ثم سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 3.25%.