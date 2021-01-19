عمران لحابي: تنظيم تمويلات المطورين العقاريين للعملاء

بكر بهجت وفاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على مشروع قانون “اتحاد المطورين العقاريين”، وبعدها ستعمل الهيئة على وضع آليات خاصة تنظم بيئة عمل تمويلات المطورين العقاريين التي تقدمها للعملاء.

وأضاف ردًا على سؤال جريدة دوت الخليج، إنه بعد الانتهاء من هذه الجزئية سيتم تحديد ملامح تنظيمية، وهو ما سيكون واضحًا في إستراتيجية الهيئة القادمة، والتي ستراعي التمويلات الممنوحة من خلال المطورين العقاريين للعملاء.