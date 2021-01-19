بنك مصر يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 425 مليون يورو مع الاستثمار الأوروبي

دوت الخليج – وقع بنك مصر اتفاقية تمويل بقيمة 425 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأووروبي، تمثل الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته الإجمالية 750 مليون يورو.

وكان بنك مصر قد حصل على الموافقات الخاصة بالقرض في أكتتوبر الماضي؛ بغرض إعادة ضخه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقع الاتفاقية: عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وفلافيا بلانزا، مديرة عمليات الاستثمار الأوروبي في منطقة الجوار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يوم 22 ديسمبر.

وقال البنك الحكومي، في بيان اليوم، إن الاتفاقية تمثل الشريحة الأولى لإجمالي القرض الحاصل عليه بنك مصر بمبلغ 750 مليون يورو، وسيتم التوقيع على اتفاقية الشريحة الثانية بباقي المبلغ مطلع العام القادم.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب البيان، تصل مدة القرض إلى 6 سنوات، وتعد هذه الاتفاقية ثالث تعاون بين بنك مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو وتم صرفها على شريحتين ايضاً.

وبذلك يصل إجمالي حجم العامل مع الاستثمار الأوروبي إلى ما يقرب من 2 مليار يورو، بحسب ما ذكره البيان.

ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي التزمت بتحقيق مستهدف البنك المركزي المصري بوصول محفظة الاستثمارات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية.

ووصل حجم محفظة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 23.51% من حجم محفظة البنك الائتمانية، قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي المصري والمحدد بمطلع عام 2020 الماضي.

وطرح بنك مصر القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة اكسبريس، وهو أول منتج إقراض رقمي في مصر، يتم إتمام كافة مراحله عبر الموقع الإلكتروني للبنك، خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل.