آمال التحفيز الأمريكي تقود أسعار الذهب للارتفاع مع ضعف الدولار

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– ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.
وربحت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش.
وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1850 دولارا.
وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها يوم الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.
وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.
ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل التركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولى منصبه يوم الأربعاء، فيما سينصب الاهتمام أيضا على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.8 بالمئة 25.40 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2367.29 دولار.
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