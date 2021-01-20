وزارة الإسكان تبدأ خطوات تنفيذ المخطط التنموي لمدينة رأس الحكمة الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة أعمال الرفع المساحى بالمرحلة الأولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح.

وقال بيان للوزارة إن تلك الأعمال تأتي تمهيدا لبدء تنفيذ مخططها التنموي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وطالب وزير الإسكان بسرعة إنهاء أعمال الرفع المساحى للمرحلة الأولى بالمدينة، للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة.

وأوضح الوزير أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، نظراً لما يتمتع به موقعها من إمكانيات هائلة، وستوفر فرصاً استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح.

وأكد الجزار، أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات.

وتابع أن تلك الأهداف تتضمن خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.