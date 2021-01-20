الصحة: تراجع نسبة المصابين بكورونا.. مجمع قومي لتوفير مساحات تخزينية للقاحات

دوت الخليج – قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بإجمالي حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وكذا الحالات التى أصيبت مؤخرا، ونسب إشغال الأسرة بمستشفيات العزل، سواء الداخلية، أو الرعاية، أو أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت زايد إلى أن الاسبوع الحالي شهد تراجعا في نسبة المصابين بالفيروس بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالأسبوع السابق، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما نوهت الوزيرة إلى موقف الإصابات العالمي، وتطور تلك الإصابات بالدول التى شهدت ظهور تغيرات بالفيروس بالمقارنة مع مصر.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى الموقف الخاص باللقاحات فى مصر، وكذا بمختلف دول العالم، إلى جانب الموقف المتعلق بالجرعات المعطاة للأشخاص على مستوى العالم.

وتناولت الوزيرة الموقف الخاص بمشروع المجمع القومي للأمصال واللقاحات، والذي يهدف إلى توفير مساحات تخزينية للأمصال واللقاحات، وتأمين المخزون الاستراتيجي منها وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وحول الموقف التنفيذي الخاص بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابى فيروس كورونا، أوضحت وزيرة الصحة أنه بدأ بالفعل متابعة حالات العزل المنزلي بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

كما أشارت إلى امتداد المبادرة لتشمل محافظات الشرقية، والدقهلية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة.

وأكدت وزيرة الصحة أنه جار دخول باقي المحافظات تباعا ضمن المبادرة لتقديم مختلف الخدمات الصحية اللازمة لمصابي الفيروس بالمنزل.

وأشارت الوزيرة، خلال العرض، إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة في إطار الدور المنوط بها بتقديم الخدمات الصحية لجميع المشاركين في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر خلال هذه الفترة.