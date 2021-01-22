الدين الخارجي في روسيا يتراجع بأكثر من 21 مليار دولار خلال 2020

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وكالات _ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الروسي، أن الدين الخارجي لروسيا انخفض بمقدار 21.3 مليار دولار خلال العام الماضي وبلغ بحلول 1 يناير 2021 مستوى 470.1 مليار دولار.
وبذلك يكون الدين الخارجي قد انخفض بنسبة تصل إلى 4.33% مقارنة ببداية العام الماضي، لكن البنك أشار إلى أن الدين نما في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 مقارنة بالربع الذي قبله.
وكان الدين الخارجي لروسيا قد سجل في 2018 أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية، حيث انخفض خلال ذاك العام بنسبة 12.4%.
والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.
من جهة أخرى، بلغت احتياطيات روسيا الدولية، التي تتضمن ذهبا ونقدا أجنبيا، بحلول مطلع العام الجاري مستوى 595.774 مليار دولار.
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