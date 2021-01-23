_ سجلت فرنسا 23292 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و649 وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية يوم الجمعة. وبذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس في فرنسا 72647 وفاة، وهي سابع أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19 في العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل 23292 إصابة و649 وفاة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.