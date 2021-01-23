الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يفتتح السيد الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عدد آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.
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