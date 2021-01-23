الرئيس السيسي: الدولة المصرية تعمل بشكل متوازن مع كافة قضاياها ومشاكلها وأهدافها

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعمل بشكل متوازن مع كافة قضاياها، ومشاكلها، وأهدافها.
وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت:” منرضاش نسيب قطاع ونقول القطاع ده بس نركز فيه لوحده.. بالمناسبة أنتم مش هتستحملوا كده.. ده كلام ناس مش عايزة تعيش.. الناس عايزة تاكل وتشتغل “.
وتابع:” هنصرف كل مواردنا على التعليم بس .. ده كلام ممكن ينجح في حتة تانية لكن في مصر ما ينفعش في تقديري يعني”.
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