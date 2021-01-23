الرئيس السيسي: الدولة المصرية تعمل بشكل متوازن مع كافة قضاياها ومشاكلها وأهدافها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعمل بشكل متوازن مع كافة قضاياها، ومشاكلها، وأهدافها.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت:” منرضاش نسيب قطاع ونقول القطاع ده بس نركز فيه لوحده.. بالمناسبة أنتم مش هتستحملوا كده.. ده كلام ناس مش عايزة تعيش.. الناس عايزة تاكل وتشتغل “.

وتابع:” هنصرف كل مواردنا على التعليم بس .. ده كلام ممكن ينجح في حتة تانية لكن في مصر ما ينفعش في تقديري يعني”.