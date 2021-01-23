وزير النقل: مصر تلقت عروضا بين 10 و19 مليار دولار لتنفيذ قطار السخنة/ العلمين

دوت الخليج – كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع قطار “السخنة / الإسكندرية / العلمين” تقدمت إليه مناقصات بقيمة 19 مليار دولار وأخرى بـ10 مليارات دولار لإنشاء خط بطول 450 كيلومترا.

وقال الوزير، “رفضنا تلك المناقصات، وتوصلنا لإنشاء 2000 كلم بتكلفة 350 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يمثل طفرة في مجال قطاع النقل”.

وجاء حديث وزير النقل، ردا على الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تنفيذ خط سكة حديد يربط بين 6 أكتوبر ومدينة أسوان بطول 850 كم.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “نحن نعمل كل هذا من أجل أهلنا في مصر”.. خاصة أن نسبة كبيرة منهم تستخدم (خط الصعيد) الذي لم تغفله الدولة بل قامت الحكومة برفع كفاءته وتطويره.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه لوزير النقل عن المدة المستغرقة للقطار من أكتوبر إلى أسوان، فأجاب وزير النقل قائلا “رحلة هذا القطار تستغرق 4 ساعات”.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء مالي إلا من خلال لجنة عليا بمجلس الوزراء تناقش كل قرض يمكن الحصول عليه، فلا يوجد أمر يتم تنفيذه دون تخطيط، كذلك هناك برلمان يراقب كل شيء تقوم به السلطة التنفيذية.

وأضاف الرئيس: “هناك الكثير من الشركات في مصر التي استفادت من المشروعات التي نفذتها الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية، وبالنسبة لخطوط السكك الحديد التي يتم تنفيذها حاليا، فهي ليست رفاهية زائدة بل هدفا كبيرا”.