رئيس الوزراء: جار تنفيذ مليون وحدة سكنية باستثمارات تقارب تريليون جنيه

دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم الاستثمارات (الحكومية) في مجال الإسكان وصل إلى ما يقارب تريليون جنيه.

وأوضح أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من تنفيذ مليون وحدة سكنية في مختلف الأنماط، سواء الإسكان الاجتماعي، أو الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، كما نطرح وحدات للأسر المتوسطة، وفوق المتوسطة.

كما أشار إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية إضافية خلال السناوت الخمس المقبلة.

وعرض مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، نماذج من مشروعات الإسكان “كمشروعات متكاملة توفر للمواطن كل الخدمات التي يحتاجها من اليوم الأول”.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة أحد المشروعات التي يفخر بها، حيث كانت مصر تعاني من هذه الإشكالية، التي وجه رئيس الجمهورية بالتصدي لها، وإنهاءها بما يخدم أكثر من مليون مواطن مصري، بما يمثل نحو 240 ألف أسرة.

وأضاف مدبولي أنه تم العمل على تنفيذ هذا المشروع الكبير، الذي أصبح عنوانا لمصر الحديثة، يؤمن مستقبل أفضل لأولادنا الذين كانوا يعانون في مناطق غير آمنة، ليجدوا مناخاً صحياً وسليماً وآمناً، ليكون لهم انتماء حقيقي لذا الوطن.

وعرض رئيس الوزراء نماذج للمناطق التي ينتقل منها المواطنون والمناطق الجديدة، في كل أنحاء مصر، كما عرض نموذجاً للوحدات الجديدة التي ستكون جاهزة بنهاية شهر مارس لاستقبال أهالينا من مناطق غير آمنة في الجيزة في سكن حضاري.