رئيس الوزراء: 500 مليار جنيه حجم استثمارات الكهرباء في مصر

دوت الخليج – أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن قطاع الكهرباء كان تحديا كبيرا، مضيفًا: “والآن بحجم استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه، أصبح لدينا فائضا من الكهرباء، ولدينا قدرة لتصدير هذا العنصر المهم من الطاقة إلى الدول المحيطة”.

وأشار مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أنه تم بالفعل الربط الكهربائي مع هذه الدول، لتصبح مصر مصدرا لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.