الرئيس السيسي: الصناعة الوطنية أمام فرصة لتوفير مستلزمات مشروع تطوير القرى

أ ش أ – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تتصدى لجميع أوجه وقطاعات التنمية بأعلى معدلات ممكنة وبأقصى طاقة للتنفيذ.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد: “ننشد تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل، وليس فقط الاقتصار على القرى الأكثر احتياجا أو الصرف الصحي في بعض القرى طبقا للخطة”.

وتابع:”نسعي لتطوير نحو 1500 قرية بتوابعها في 50 مركزا بـ 22 محافظة كمرحلة أولى بحيث لا تكون بحاجة إلى أي شيء آخر”.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن التكلفة المالية لهذا المشروع مخططة ومدبرة؛ فقطاع الكهرباء كان يخصص مبالغ لصالح كهربة الريف، ونفس الشيء بالنسبة للصرف الصحي من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات، والصحة والتعليم، فكل جهة تضع مخطط وتخصص أرقاما في الموازنة على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

وأضاف: “وسنحشد مواردنا للانتهاء من المشروع مرة واحدة، على مدى ثلاث سنوات يتم خلالها الانتهاء من 4500 قرية كلها”.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن هناك فرصة لقطاع الصناعة في مصر لتوفير مستلزمات هذا المشروع، مثل مواسير الصرف وكابلات الكهرباء ومحطات المعالجة والطلمبات، وغيرها من المستلزمات التى تستخدم في مشروع تطوير القرى، بحيث لا يكون هناك ضغط على الدولار، مع إعطاء الفرصة للصناعة الوطنية لتأخذ قوة دفع ضخمة وتعمل لتحريك الاقتصاد.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “أهلنا في الريف إلى المساعدة والصبر أثناء أعمال الحفر لمد مواسير الصرف الصحي للانتهاء في أسرع وقت ممكن للدخول في المرحلة التالية”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، اليوم، أن الدولة ستبدأ اعتبارا من غد، الأحد، حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وستكون الأطقم الطبية هي أولى الفئات التي ستتلقى اللقاح، ثم المصابين بأمراض مزمنة ثم كبار السن.