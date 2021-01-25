استقالة ممثلي السويس للأسمنت في مجلس إدارة الهلال الكويتية

دوت الخليج – أفصحت شركة أسمنت الهلال، المدرجة في بورصة الكويت، عن استقالة أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي شركة السويس للأسمنت أمس الأحد.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن كل من سيد صلاح سيد خاشم الطبطبائي وموريتزيو مونتينيجرو وخوسيه ماريا ماغرينا فادليو قد تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة بصفتهم الممثلين عن شركة السويس للأسمنت في مجلس الإدارة.

وأشارت أسمنت الهلال إلى اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين للبحث في دعوة الدعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

كانت بوابة دوت الخليج جورنال قد علمت، أن المجموعة المالية هيرميس هي مستشار شركة السويس للأسمنت في بيع حصتها بشركة أسمنت الهلال الكويتية والبالغة 51%