مجموعة زين الكويتية ترفع حصتها في وحدة البحرين إلى 65%

دوت الخليج – رفعت شركة الاتصالات المتنقلة ـ مجموعة زين ـ المدرجة في بورصة الكويت، حصتها في أسهم رأسمال شركة زين البحرين من 55.4% إلى 65% بصفقة تجاوزت قيمتها 4.06 مليون دينار (تعادل نحو 13.39 مليون دولار).

وأفادت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الاثنين، بأنها اشترت نحو 35.335 مليون سهم تمثل 9.6% من إجمالي أسهم شركة زين البحرين، بسعر 0.115 دينار للسهم الواحد، لتصبح نسبة ملكية مجموعة زين في شركة زين البحرين 65% بدلا من 55.4%.

تأسست شركة الاتصالات المتنقلة (المعروفة باسم: زين) في يونيو 1983، كشركة عامة مدرجة في بورصة الكويت منذ مارس 1985، تعمل ضمن قطاع خدمات الاتصالات وتركز على خدمات الاتصالات اللاسلكية. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الكويت، الكويت.

وتمتلك مجموعة زين حصصا مختلفة في العديد من شركات الاتصالات في المنطقة، تتوزع على النحو التالي: (كامل أسهم شركات الاتصالات المتنقلة – لبنان، والكويتية السودانية القابضة، والسودانية للهاتف السيار المحدودة، والسودانية للهاتف السيار المحدودة، وزين الدولية بي في، كما تمتلك (99.10%) من أسهم المؤاخاة للخدمات اللوجستية والاتصالات و (96.516%) في بيلا للاستثمار، و (86.70%) في مجموعة نكتسجن للاتصالات، و (76.00%)في أثير للاتصالات العراق المحدودة، و (44.33%) في الخاتم للاتصالات، و (37.0452%)في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، و (15.50%) في شركة وانا).